Премьер-министр Латвии: Отравление Навального показывает ЕС, что отношения с РФ необходимо строить более реалистично

Премьер-министр Латвии Кришьяниш Кариньш заявил, что отравление российского оппозиционного лидера Алексея Навального показывает Европейскому союзу, что отношения с Россией необходимо строить на более реалистичной основе. В интервью германской вещательной компанией ARD латвийский премьер назвал обсуждаемые в ЕС санкции «символическими» и призвал Германию содействовать прекращению работ по проекту «Северный поток – 2». Польша, Эстония и Литва продолжают призывать к выходу из участия в проекте газопровода, и, по словам Кариньша, эти призывы «уже невозможно игнорировать».