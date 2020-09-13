Явка на выборах губернатора Ленобласти достигла почти 40%

При этом на некоторых участках людей по сообщениям избирательных комиссий пришло значительно больше.

Губернатора Ленинградской области выбирают уже третий день подряд. Сегодня голосование проходит только на обычных участках, которые традиционно открыты на всех выборах. До этого в пятницу и субботу можно было проголосовать досрочно. Для этого участки поставил на обочинах дорог, во дворах и даже в парадных многоквартирных домов. Явка на 15:00 составила почти 40%. При этом на некоторых участках она значительно выше. Такая ситуация сложилась например в Янино, при этом там местных журналистов пытались выгнать с из помещения для голосования. Интересно, что независимые наблюдатели которые находятся всего на нескольких участках говорят, что не видели большого потока людей. Стоит отметить, что полноценного наблюдения организовать они не смогли им попросту не хватило людей. Напомним, в выборах принимают участие действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также его бывшие соперники, которые уже претендовали на этот пост. Впрочем на предыдущем голосовании ни один из них не набрал и 5% голосов.

Голосование в Ленинградской области закончится в 20:00 по московскому времени.