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19:02, 13 сентября 2020

Сегодня в России голосуют в субъектах Федерации, где проходят выборы губернаторов и депутатов заксобраний

Сегодня в России голосуют во всех субъектах Федерации, где проходят выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний различных уровней. В этом году Единый день голосования стартовал досрочно, в пятницу, и растянулся на три дня. Сегодня вечером начнется подсчет голосов. Днем движение «Голос» заявило, что поведение большого числа участковых и территориальных избирательных комиссий в единый день голосования 13 сентября можно охарактеризовать как «правовой произвол».



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