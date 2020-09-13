Матч 7 тура РПЛ между «Ротором» и «Краснодаром» отменен

Как сообщается в канале РПЛ в Telegram, причиной стала вспышка коронавируса в расположении Ротора. Накануне стало известно, что по итогам проведенного тестирования у семи футболистов волгоградского клуба выявлена коронавирусная инфекция. Заболевшие футболисты изолированы и находятся под наблюдением врачей.