Колонна протестующих в Минске направилась по проспекту Победителей от района Дрозды в обратную сторону

Как передает ТАСС, в этом направлении расположены площадь Государственного флага и официальная резиденция президента Александра Лукашенко. Люди, которых насчитывается несколько десятков тысяч, идут сейчас по проезжей части проспекта.



В центре Минска, как передает «Интерфакс», участники акции протеста начали возводить баррикады. Люди приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы. Движения транспорта по улице нет. Проезжая часть заполнена протестующими. Кроме того, по данным СМИ, в Бресте, где, как и в других городах Белоруссии, также проходят акции протеста, силовики применили водометы.