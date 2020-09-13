В Российской футбольной Премьер Лиге проходят матчи 7-го тура

Главным в афише воскресенья станет столичное дерби ЦСКА – Спартак.

Последние игры принципиальных соперников проходят с переменным успехом. Так, в прошлом сезоне команды обменялись победами. А вот в четвертьфинале Кубка страны спартаковцы взяли верх в дополнительное время 3-2. Вообще, главное столичное дерби отличается бескомпромисностью. В последних 10 матчах между ЦСКА и Спартаком зафиксирована лишь одна ничья.

Спартак после 6-ти туров возглавлял турнирную таблицу Чемпионата, правда, накануне красно-белых опередил по набранным очкам ФК Сочи. Армейцы идут на 5-м месте, уступая землякам 4 балла.

Накануне появилась информация о том, что болельщикам Спартака предоставят места на гостевом секторе. Однако в руководстве ЦСКА эту информацию опровергли. Из-за коронавирусных ограничений болельщиков команды гостей на трибуны не допускают.

Игра между ЦСКА и Спартаком начнется в 19 часов.