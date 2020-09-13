В России проходит третий и основной день Единого голосования, выборы всех уровней проводятся в 83 российских регионах

По данным наблюдателей и участников кампаний, не обходится без нарушений. Впрочем, в Центризбиркоме говорят, что число их незначительно.

На одном из участков в Воронеже, по данным «РИА Воронеж», случился пожар. Около 400 бюллетеней, заполненных в первые два дня голосования сгорели, их «нельзя восстановить». Избирком организовал новое голосование в резервном пункте. Сразу в нескольких регионах наблюдаются попытки противодействовать наблюдению, «в некоторых случаях они связаны с применением силы». Во Владимире был тайно вскрыт сейф с опечатанными ранее бюллетенями. Сайт «Тайга.инфо» обратил внимание на то, что официальный сайт видеотрансляций с избирательных участков не индексировался основными поисковыми системами из-за запрета, внесенного в специальный файл. В Орле и Краснодаре были обнаружены вскрытые сейф-пакеты. Пожилую жительницу Орла внесли в списки для надомного голосования без ее ведома. А в Бабушкинском районе Москвы на одном из участков появилось заявление о надомном голосовании от уже скончавшегося гражданина. Согласно «Карте нарушений» движения «Голос» уже зафиксировано порядка 1500 сообщений о жалобах на ход волеизъявления. В лидерах — Самарская область, Новосибирск, Челябинск, Татарстан, Москва. Об этом «Эху Москвы» рассказал сопредседатель движения Григорий Мельконьянц.

Как рассказал Григорий Мельконьянц, поступали и сообщения о подкупе избирателей. Издание «МБХ медиа» со ссылкой на руководителя фракции КПРФ в гордуме Астрахани Халита Аитова сообщает, что зафиксировали схему, когда людям на улицах выдавали платный опросник, а за вознаграждением требовалось прийти на избирательный участок. Чтобы получить еще некоторую сумму, нужно было проголосовать и получить календарик, а затем обменять его на 500 рублей.

На этом фоне в Общественной палате сегодня сказали, что на горячую линию в Единый день голосования сообщений о нарушениях приходило мало.

Эти выборы станут тестовыми для «умного голосования», причем в трудных для организаторов условиях, считает политолог Дмитрий Орешкин.

В некоторых регионах у «умного голосования» есть шансы, хотя ожидать массового протестного голосования можно в трех-четырех регионах, отметил Орешкин.