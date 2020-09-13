Президент Владимир Путин по данным агентства Bloomberg не верит в способность белорусской оппозиции сменить власть

В свою очередь протесты против руководства республики не утихают уже более месяца.

По прогнозам Владимира Путина белорусский президент Александр Лукашенко победит в противостоянии с протестующим против него народом. Об этом американскому агентству Bloomberg рассказали сразу пять источников, близких к Кремлю. Они отметили, российский лидер просто не может принять, чтобы власть в соседней республике сменилась таким путём, и в связи с этим будет поддерживать своего коллегу. Они также добавили, что Путин собирается подталкивать его к постепенной преемственной передаче управления страной. Каким образом президент собирается это делать – не уточняется. Официально в Кремле публикацию Bloomberg еще не комментировали.

Эта статья появилась накануне первых очных переговоров Путина и Лукашенко после белорусских выборов. Завтра президенты должны будут встретиться в Сочи. Как ранее говорили в пресс-службе Кремля, стороны собираются обсудить дальнейшие интеграционные процессы между двумя странами.

Ранее Владимир Путин объявил, что Россия готова направить в Белоруссию бойцов Росгвардии, если там ситуация выйдет из-под контроля. По его словам, они уже договорились о такой возможности с Александром Лукашенко.