Десятки тысяч людей, по оценкам различных изданий, участвуют в масштабной оппозиционной акции в Минске

Значительная часть протестующих пытается прорваться к элитному поселку «Дрозды», где живут представители белорусского руководства.

Маршрут шествия, которое получило название «Марш героев», на этот раз отличается от предыдущих подобных акций. Вместо центральных улиц Минска протестующие решили сразу направиться к поселку «Дрозды» на окраине города, неподалеку от которого, к слову, находится Дворец независимости – резиденция белорусского президента Александра Лукашенко. Путь им преграждают силовики, которые в спешном порядке усилили оцепление и направили целую колонну из автозаков, микроавтобусов и грузовиков для перевозки людей, пишет интернет-издание Tut.by.

Агентство ТАССсообщает, что проспект Победителей, по которому в сторону элитного поселка Дрозды идут протестующие, уже перекрыт военными грузовиками. Кроме того, там есть наряды ОМОНа и водометы. По данным белорусских изданий, часть протестующих развернулась и идет к стеле «Минск – город-герой», где ранее также часто проходили масштабные акции.

В разных частях Минска оппозиционный марш сопровождается задержаниями: МВД уже рапортовало о 250 людях, попавших в автозаки. Помимо этого, в городе вновь наблюдаются проблемы со связью. Оператор А1, в частности, подтвердил, что ограничил скорость мобильного интернета по требованию государственных органов.

Агентство «Интерфакс», между тем, со ссылкой на очевидцев сообщало стрельбе в воздух со стороны силовиков поблизости от поселка «Дрозды», однако и в МВД, и в минской милиции эту информацию отрицают.

Протесты идут и в других белорусских городах: в частности, в Бресте местные издания сообщают о жестком разгоне людй с применением водометов.