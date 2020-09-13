Минская милиция подтверждает стрельбу в воздух силовиков и у поселка «Дрозды», где собралась многотысячная колонна протестующих. Как заявила «Интерфакс» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, со стороны кордона действительно раздались выстрелы в воздух, когда число протестующих стало быстро возрастать.