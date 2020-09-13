Движение «Голос» называет «правовым произволом» поведение большого числа УИКов и ТИКов в единый день голосования

Движение в защиту прав избирателей «Голос» называет «правовым произволом» поведение большого числа УИКов и ТИКов в единый день голосования. Наблюдатели и члены комиссий сообщают, что их не хотят пускать на участок или ограничивают в перемещениях, запрещают вести съемку, отказывают в ознакомлении с документами и приеме жалоб. «Отмечается всплеск агрессии со стороны членов комиссий по отношению к общественным контролерам. В тех регионах, где было предусмотрено видеонаблюдение, сайт трансляций с избирательных участков убрали из поиска «Яндекс» или Google. Ссылка на него пропала также с сайта ЦИК, отмечает «Голос».



Эти выборы станут тестовыми для «умного голосования», причем в трудных для организаторов условиях, считает политолог Дмитрий Орешкин.

В некоторых регионах у «умного голосования» есть шансы, хотя ожидать массового протестного голосования можно в трех-четырех регионах, отметил Орешкин.