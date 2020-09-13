Явка избирателей на дополнительные выборы мундепов округов Москвы — Бабушкинский и Марьино — составила 16% на 15:00

Явка избирателей на дополнительные выборы муниципальных депутатов двух округов Москвы — Бабушкинский и Марьино — составила 16% на 15:00. Как рассказал ТАСС зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, голосование проходит штатно, без нарушений. В муниципальные депутаты двух округов Москвы, в каждом из которых дополнительно выбирают 2 депутатов, выдвинуты 26 кандидатов. Онлайн-голосование в Москве началось 11 сентября в 08:00 и завершилось 12 сентября в восемь вечера.