Кемеровский суд рассмотрит завтра иск о защите деловой репутации трех кузбасских колоний к журналисту «Сибирь.Реалии»

Кемеровский суд рассмотрит завтра 14 сентября иск о защите чести, достоинства и деловой репутации трех кузбасских колоний к журналисту «Сибирь.Реалии» Андрею Новашову. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам журналисту издания.

«Была большая статья, посвященная пыткам и нарушениям прав заключенных в Сибири. Непосредственно те, кто стали жертвами пыток, недавние заключенные, с которыми я общался, – это были кузбассовцы. Именно эта часть и послужила поводом для того, чтобы три кузбасских колонии подали иск, в который включили меня, двух кемеровских правозащитников и трех бывших заключенных, с которыми я непосредственно общался. Всем этим людям я абсолютно доверяю и доверяю той информации, которую они рассказали. Поговорив с этими людьми, я понял, что после больших скандалов в колониях не изменилось ничего, физические и психологические пытки, неуважение к людям, как были, так и продолжают оставаться», – сказал он.

В рамках иска учреждения ФСИН требуют удалить и опровергнуть информацию о насилии над заключенными в местных колониях.