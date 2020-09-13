Австрия переживает начало второй волны коронавируса

Канцлер Себастьян Курц заявил, чего осень и зима могут оказаться для страны проблемными.

Число инфицированных коронавирусом в Австрии увеличивается с каждым днем. Канцлер республики Себастьян Курц отметил, что если две недели назад в день фиксировалось около 350 случаев заражений, то за вчерашний день заболело более 850 человек.

Как сообщает австрийское новостное агентство APA, наиболее драматично ситуация развивается в Вене, на которую приходится половина всех новых инфицированных в Австрии.

Для борьбы с вирусом в стране ужесточают режим ношения масок: теперь снова обязательное требование закрывать нос. Кроме того, будет ограничена численность людей на массовых мероприятиях. При этом, не смотря на коронавирус, Австрия планирует открыть лыжные курорты.

Ранее о новом росте числа случаев коронавируса заявили в Испании, Франции, Великобритании и Евросоюзе в целом.