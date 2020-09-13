Силовики в Минске препятствуют движению участников протестной акции в Минске к элитному коттеджному поселку «Дрозды», где проживает руководство страны. Как сообщают местные телеграм каналы, туда прибыла большая колонна спецтехники. Как передает «Интерфакс», со стороны ОМОНовцев звучали предупредительные выстрелы в воздух. Тем временем, многотысячная колона протестующих подошла вплотную к резиденции Александра Лукашенко. Как передает корр. РИА «Новости», силовики пока бездействуют. По неофициальным данным, в сегодняшних протестах в Минске принимает участие около 150 тыс. чел. Счет задержанным идет на десятки.