Силовики в Минске препятствуют движению участников протестной акции в Минске к элитному коттеджному поселку «Дрозды», где проживает руководство страны. Как сообщают местные телеграм каналы, туда прибыла большая колонна спецтехники. Как передает «Интерфакс», со стороны ОМОНовцев звучали предупредительные выстрелы в воздух. Тем временем, многотысячная колона протестующих подошла вплотную к резиденции Александра Лукашенко. Как передает корр. РИА «Новости», силовики пока бездействуют. По неофициальным данным, в сегодняшних протестах в Минске принимает участие около 150 тыс. чел. Счет задержанным идет на десятки.
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