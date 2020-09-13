Трехдневное голосование в регионах Дальнего Востока и Сибири завершилось

По результатам обработки большей части протоколов на губернаторских выборах на Камчатке, в Еврейской автономной области и в Приангарье уже определились явные лидеры.

Первыми двери избирательных участков еще в 11 по Московскому времени закрылись на Камчатке. На данный момент как следует из данных ЦИК после обработки 75% протоколов участковых избирательных комиссий врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов набирает почти 81 процент голосов избирателей и опережает кандидата от ЛДПР Валерия Калашникова, у него без малого 7 процентов. Солодов шел как самовыдвиженец, но при поддержке «Единой России». Выборы губернатора Еврейской автономной области в этот раз отметились рекордной явкой еще на этапе надомного и досрочного голосования. Здесь обработано около половины протоколов и также лидирует единоросс исполняющий обязанности губернатора единоросс Ростислав Голдштейн, как следует из данных Центризбиркома он набирает более 82% голосов. Вторым идет кандидат от «Справедливой России» Владимир Дудин с 7%. В Иркутской области, где выборы проходят после того, как ушел губернатор-коммунист Левченко, все менее очевидно. По данным экситполов ВЦИОМ временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев лидирует, опережая кандидата от КПРФ Михаила Щапова.

Выборы разных уровней на данный момент завершились в Новосибирске и Томске, где провластным кандидатам противостоят кандидаты, поддержанные так называемым «Умным голосованием». После визита в эти регионы был отравлен политик Алексей Навальный.