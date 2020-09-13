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16:36, 13 сентября 2020

На 71-м году жизни умер двукратный чемпион Европы по боксу Евгений Горстков

На 71-м году жизни умер двукратный чемпион Европы Евгений Горстков, один из трех советских боксеров – участников показательных боев с Мохамедом Али в 1978 году. Горстков — обладатель пяти «хрустальных перчаток» — специального приза в СССР сильнейшему боксеру-тяжеловесу. После завершения карьеры Горстков перешел на тренерскую работу, а также был арбитром.



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