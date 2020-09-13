Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что в стране началась вторая волна коронавируса

Он сослался на ежедневный рост числа зараженных. Канцлер объявил об ужесточении масочного режима в общественных местах и запрете на проведение массовых мероприятий. Нормализацию ситуации Курц прогнозирует только к следующему лету. Он призвал население готовиться к трудным осени и зиме. Наиболее драматично, по словам канцлера, ситуация развивается в Вене, на которую приходится половина всех новых инфицированных в Австрии.