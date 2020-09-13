В Новороссийске задержали депутата городской думы, председателя совета местного отделения «СР» Михаила Ерохина

Как передает ТАСС, его подозревают в попытке мошенничества на 2 миллиона рублей. По версии следствия Ерохин получил эти деньги от представителя городской администрации, действовавшего под контролем оперативников. За это глава местного отделения «Справедливой России» пообещал не направлять своих наблюдателей на избирательные участки, а также не устраивать провокации и иные препятствия в единый день голосования. Возбуждено уголовное дело. Лидер партии Сергей Миронов уже поручил Краснодаркому отделению СР разобраться в ситуации и в случае подтверждения этих фактов – исключить Ерохина из партии.
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…
Издание Politico назвало шесть вариантов отказа Германии от проекта «Северный поток-2» Берлин может аннулировать выданные ранее соглашения на строительство, ограничить на национальном уровне импорт российского газа, настаивать на общих санкциях на уровне Евросоюза или «позволить» ввести их США…
Популярное за неделю
10 сентября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)