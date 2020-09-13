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16:33, 13 сентября 2020

В Новороссийске задержали депутата городской думы, председателя совета местного отделения «СР» Михаила Ерохина

Как передает ТАСС, его подозревают в попытке мошенничества на 2 миллиона рублей. По версии следствия Ерохин получил эти деньги от представителя городской администрации, действовавшего под контролем оперативников. За это глава местного отделения «Справедливой России» пообещал не направлять своих наблюдателей на избирательные участки, а также не устраивать провокации и иные препятствия в единый день голосования. Возбуждено уголовное дело. Лидер партии Сергей Миронов уже поручил Краснодаркому отделению СР разобраться в ситуации и в случае подтверждения этих фактов – исключить Ерохина из партии.



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