Около 150 тыс. человек, по данным Интерфакса, собрались на проспекте Независимости в центре Минска

Около 150 тыс. человек, по данным «Интерфакс», собрались на проспекте Независимости в центре Минска. Участники оппозиционной акции заняли тротуары и проезжую часть. Движение транспорта по проспекту перекрыто. Часть протестующих направляются к стеле «Минск город-герой» и далее ко «Дворцу независимости» — резиденции президента Александра Лукашенко. Еще одна колонна следует в сторону элитного коттеджного поселка «Дрозды», где проживает руководство страны. Мобильный интернет в Минске сегодня работает с перебоями. Закрыты семь центральных станций метро.

Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил о 36 задержанных на акции протеста в Минске. МВД Белоруссии сообщает о 250 задержанных.

Протестные акции проходят по всей Белоруссии. Чтобы выразить свое несогласие с результатами голосования на президентских выборах люди вышли на улицы в Бресте, Гродно, Могилеве и других городах.В Бресте несколько тысяч человек устроили шествие по улицам с бело-красно-белыми флагами.