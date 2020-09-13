Минвостокразвитие будет следить за своими сотрудниками через компьютеры, смартфоны и принтеры

Как отмечает издание Daily Storm, такими системами пользуются спецслужбы.

Министерство развития Дальнего Востока и Арктики объявило конкурс на поставку специализированной системы для предотвращения утечек информации из офисов ведомства. Отслеживать планируется всю цифровую активность сотрудников, следует из техзадания госзакупки. Трафик с защищенными файлами система должна уметь блокировать. При этом, можно установить, кто из сотрудников пытается отправить на сторону секретный документ.

Благодаря новой системе слежения руководства министерства будет иметь доступ к мессенджерам Телеграм, Вайбер, телефонным разговорам всех сотрудников, и даже к данным о том, кто и какие документы распечатывает на принтере. Более того, техника должна уметь записывать разговоры сотрудников как внутри офиса, так и за его пределами. Такое «всевидящее око» в министерстве рассчитывают получить за 16 млн рублей.

Помимо московского офиса Минвостокразвития технику планируют отправить в Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-камчатский.