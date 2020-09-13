В России сегодня проходит Единый день голосования

Сообщения о давлении на наблюдателей приходят из различных регионах.

Сейчас в последние часы трёхдневного голосования наблюдатели отчитываются о самых разных нарушениях. Например, фонд «Городские проекты» написал, что в Самаре на одном из участков в некоторых бюллетенях просто не указан один из кандидатов. Организация уже подала жалобу, там утверждают, что происходящее может быть основанием для аннулирования результатов голосования.

В свою очередь движение «Голос» объявило, что председатели и секретари избиркомов в массовом порядке отказываются принимать жалобы. В заявлении организации это назвали «правовым произволом». Всего через её интернет-сервис «карта нарушений на выборах» пришло 1374 сообщения о возможных нарушениях.

Ранее сегодня интернет-издание «Открытые медиа» опубликовало историю о том, что во Владимире еще вчера пропали 15 наблюдателей. По данным сайта, их 18 часов держали в отделении полиции без еды и воды, а затем вывезли загород и пригрозили им физической расправой в случае, если наблюдатели вернутся.

Тем временем в Воронежской области власти уже начали думать о повторных выборах. Это связано с тем, что на одном из избирательных участков там произошел пожар, и все бюллетени сгорели. Как сообщает РИА Воронеж, восстановить их уже невозможно.