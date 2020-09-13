МВД Белоруссии задержало порядка 250 человек на протестной акции в Белоруссии

Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова рассказала, что все они «использовали флаги и иную символику, незарегистрированную в установленном порядке». По оценкам милиции, общее количество участников акций в стране не превышает 3 тысяч человек. Между тем, агентства ТАСС и Рейтер говорят о сотне тысяч протестующих только в Минске.

В центре города закрыты станции метро, с перебоями работает интернет. Участники марша выбрали новую точку – район Дрозды, где живут высшие чиновники.

Накануне бывшая кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала белорусов выйти на очередную акцию.

Тихановская поблагодарила всех, кто поддерживает протест.