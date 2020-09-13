Василий Головнин: Новым премьером Японии вероятно станет генсек кабинета министров Суга

Новым премьер-министром Японии вероятно станет генсек кабинета министров Есихидэ Суга. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Василий Головнин.

«Завтра в Японии избирают нового руководителя либерально-демократической партии Японии, который через несколько дней, автоматически будет избран в парламенте новым главой кабинета министров страны. Исход всем понятен, новым лидером станет нынешний генеральный секретарь кабинета Есихидэ Суга. Ему 71 год, но он очень энергичен, собран, работоспособен и имеет мощную поддержку в правящей партии». – сказал он.

В.Головнин подчеркнул, что в случае избрания, Е.Суга скорее всего продолжит политику действующего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Выборы председателя правящей партии Японии состоятся в понедельник 14 сентября.