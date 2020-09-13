Санкт-Петербург, переживший на днях один шторм, готовится к следующему

В Финском заливе закрыли дамбу.

Все затворы Комплекса защитных сооружений в Петербурге ночью переведи в положение закрыто. Об этом сообщила Дирекция дамбы. Эти меры должны предотвратить наводнение. В связи со штормовым ветром в городе отмели чемпионат Петербурга по парусному спорту. Предыдущий шторм был в городе на Неве только в этот четверг. Тогда ураган поломал сотни деревьев. Два человека попали в больницу. На мужчину упал манипулятор, а на женщину часть крыши. Сегодня также ветки и целые стволы уже падают на автомобили. Люди пока не пострадали.

Порывы ветра сейчас достигают в Петербурге скорости в 24 метра в секунду.