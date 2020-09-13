Власти Австрии объявили о начале второй волны коронавируса в стране

За последние дни число зараженных резко – более чем в два раза – возросло. Вскоре ежесуточный прирост достигнет отметки в 1000 новых случаев – предупредил канцлер Себастьян Курц. Его слова приводит австрийская общественная телерадиокомпания. Накануне министр здравоохранения анонсировал ужесточение ограничительных мер. В частности, с завтрашнего дня будет введено обязательное ношение масок в большинстве общественных мест.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Австрии зарегистрировано более 33 тысяч зараженных. Свыше 750 пациентов скончались.

