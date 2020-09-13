Дипломаты увидели попытки США поссорить Россию и Кипр

Таким образом посол нашей страны в островном государстве Николай Осадчий прокомментировал слова госсекретаря Майка Помпео, выразившего озабоченность из-за захода российских военных кораблей в кипрские порты. Глава внешнеполитического ведомства сказал, что они выполняют не гуманитарные миссии в Сирии и попросил учесть позицию Вашингтона на этот счет.

США и Кипр договорились о создании учебного центра сухопутной и морской безопасности на острове. Кроме того, Соединенные Штаты сняли оружейное эмбарго, введенное больше 30 лет назад.