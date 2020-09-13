В Минске, где проходит протестный «Марш героев» ограничивают интернет

В сообщении одного из трех белорусских операторов связи А1 говорится, что пропускная способность сети снижена «в связи с распоряжение уполномоченных государственных органов».

Bloomberg узнало об участии американской фирмы в блокировке сайтов в Белоруссии. Собеседники агентства утвреждают, что представители компании Sandvine встречались с официальными лицами страны, после чего властям были переданы технологии для блокировки. Фирма рекламирует свою продукцию как способную заблокировать более 150 миллионов сайтов.