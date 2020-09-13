По данным экзитполов, на выборах губернатора Иркутской области лидирует кандидат от КПРФ Щапов – «Открытая Россия»

По данным экзитполов, на выборах губернатора Иркутской области лидирует кандидат от КПРФ Михаил Щапов. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель «Открытой России» Анастасия Буракова.

«В Иркутской области сейчас проходят губернаторские выборы, У нас работают независимые экзитполы на выходе с участков, пока лидирует с небольшим отрывом кандидат от КПРФ Щапов», — сказала она.

А.Буракова подчеркнула, что в Иркутской области зафиксированы нарушения в агитации, а также аномальная явка на досрочном голосовании, которое невозможно проконтролировать.

Выборы разного уровня проходят сегодня в 83 субъектах Российской Федерации.