В Новороссийске главу местного отделения «Справедливой России» заподозрили получении взятки, связанной с выборами

Михаила Ерохина, который одновременно является депутатом городской думы, задержали с поличным, говорят в Следственном комитете. По данным ведомства, справедливоросс пытался получить свыше 2 млн рублей от представителя властей Новороссийска, который действовал под контролем силовиков. Взамен, как утверждается, он пообещал не направлять наблюдателей на участки, не распространять ложные сообщений о нарушениях и не совершать провокации с помощью своих подчиненных. В СК настаивают, что Ерохин уже обращался с подобным предложением к представителю городской администрации. Его имя при этом не называется. Теперь же против руководителя новороссийского отделения «Справедливой России» возбудили дело о покушении на мошенничество. Реакции партии на это пока нет.

В Новороссийске сегодня избирают депутатов городской думы, «Справедливая Россия» выдвинула на них свыше 20 кандидатов, среди них и Ерохин.