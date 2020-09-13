Голос: Краснодарский край и Челябинская область оказались в топе по числу сообщений о нарушениях на выборах

В обзоре общественной организации говорится, что поведение большого числа участковых и территориальных избирательных комиссий можно охарактеризовать как «правовой произвол». Из ряда регионов поступают сигналы, которые могут свидетельствовать о готовящихся фальсификациях, а иногда и прямо указывают на вбросы, замену бюллетеней досрочного голосования и прочие нарушения. Также утверждается, что некоторые избиркомы приняли специальные усилия для того чтобы скрыть трансляцию видео с участков, где она предусмотрена и затруднить доступ к данным голосования в публичной версии ГАС «Выборы».

В СПЧ, в свою очередь, заявляют об отсутствии серьезных нарушений на выборах.

