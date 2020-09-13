В Минске с массовыми задержаниями со стороны силовых структур проходит новая протестная акция

К этой минуте значительная часть улиц, проспектов и площадей белорусской столицы оцеплена подразделениями внутренних войск МВД, люди в форме пытаются помешать шествию, которое сегодня заявлено оппозицией как «Марш героев».

Люди еще в первой половине дня начали выходить на центральные улицы городов Белоруссии. В Минске выступления заявлены как акция в поддержку тех, кто участвует протестах, а также арестованных или выдворенных за пределы страны. Участники стягиваются к площади Независимости из разных концов города. Наиболее многочисленная группа, как передает «Интерфакс», движется в направлении дворца спорта, люди стараются не рассредоточиваться по улице, а держаться вместе, дожидаясь отстающих. По данным «РИА Новости» после появления сотрудников белорусского ОМОНа на подступах к Дворцу Спорта колонна временно оказалась рассеяна. Как пишет белорусское интернет-издание Tut.by, в задержаниях помимо милиции участвуют десятки неизвестных в балаклавах без опознавательных знаков. Тех, кого выхватывают потока протестующих ведут в микроавтобусы без номеров с заломленными за спиной руками. Люди скандируют: «Сколько стоит совесть?», «Это наш город». Там, где скопления людей нет, досмотру личных вещей подвергают и простых прохожих, сообщает издание Onliner. Это же издание пишет о попытке разгона людей и замеченных на улицах подразделениях военных и бронетехники. Акции протеста проходят также в Гомеле и Гродно.

Протестующие в Белоруссии уже больше месяца требуют отставки Александра Лукашенко, не признавая итогов президентских выборов.