Жертвами лесных пожаров в США стали уже почти 30 человек. Десятки остаются пропавшими без вести – передает телеканал CNN. Больше всего погибших в штате Калифорния, жертвы есть в штатах Орегон и Вашингтон. Всего на западе страны, по подсчетам Национального межведомственного пожарного центра, полыхают более 100 пожаров на площади почти 2 миллиона гектаров.

Власти эвакуируют сотни тысяч жителей.