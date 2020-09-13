В Омске ветеран Чеченской войны и его мать объявили голодовку, пожаловавшись на невыносимые жилищные условия

«Новая газета» пишет, что пока речь идет о «предупредительной» трехдневной голодовке.

Павел Рудольф утверждает, что все 20 лет после армии прожил с матерью в подвале общежития, который регулярно заливало из-за прорванной канализации. Позже власти продали дом, переселив семью на окраину города – по словам Рудольфа – в нежилое помещение, где раньше располагалась лифтерная.

При этом в 2004 году в льготной очереди нуждающимся в улучшении жилищных условий он был 13-м, а в 2017 году в ответе областного правительства указали, что его номер в очереди – 4683.