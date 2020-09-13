На фоне продолжающихся в Дохе межафганских переговоров, в Афганистане боевики снова напали на полицейских. Порядка десяти сотрудников силового ведомства погибли – передает телеканал 1TV News. Речь идет о двух атаках, одна из которых была совершена на контрольно-пропускной пункт в провинции Кундуз. Сообщается, что ответным огнем также убиты десять боевиков.

В межафганских переговорах между представителями правительства и талибами, также участвуют США.

Американская сторона верит в возможность установления прочного мира в Афганистане. Об этом сказал госсекретарь США Майк Помпео.

Майк Помпео подчеркнул, что США не собираются навязывать Афганистану свою позицию.

Первое соглашение о мире за более чем 18 лет войны было подписано в конце февраля. В рамках договора иностранные военные должны покинуть страну.