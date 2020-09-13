Стачечный комитет «Беларуськалия» сообщил о задержании своего представителя

В телеграм-канале стачкома. Сейчас Роман Леончик находится в РОВД. Что именно ему вменяют не уточняется.

«Беларуськалий» — один из крупнейших производителей удобрений в мире. Забастовка на предприятии началась почти месяц назад, когда шахтеры потребовали признать прошедшие президентские выборы недействительными и привлечь главу государства и председателя ЦИК к ответственности за фальсификацию результатов.

Сегодня в Минске и других белорусских городах снова начались акции протеста. Силовики начали задерживать участников акций.