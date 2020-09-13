Z Архив новостей новости
5 1 6 153
14:04, 13 сентября 2020

США договорились о создании военного учебного центра на Кипре

США договорились о создании военного учебного центра на Кипре. При этом, Штаты также выразили озабоченность частыми визитами российских военных кораблей в порты этого государства.

Кипр и США подписали меморандум о взаимопонимании в целях сотрудничества в сфере обороны. Документ подразумевает, что в городе Ларнаке появится «Кипрский центр сухопутной, морской и портовой безопасности». Как уточняет интернет-издание Cyprus mail, этот объект будет принадлежать островной республике, и он уже получил первоначальное финансирование от Вашингтона.
Предполагается, что в этом центре будут готовить специалистов в таких сферах, как пограничный контроль, хранение опасных химических материалов, кибербезопасность и других.
Также в ходе своего визита на Кипр госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон обеспокоен активностью России в этом государстве. Во-первых, речь идёт об отмывании денег, во-вторых, о регулярных заходах российских военных кораблей в порты острова. Как сообщает агентство ТАСС, Помпео добавил, что все эти суда не участвуют в гуманитарных миссиях в Сирии, но никаких доказательств не привёл.

Тем временем «Российская газета» сообщает, что посол России на Кипре Николай Осадчий, комментируя это заявление Помпео, сказал, что США не оставляет попыток рассорить Москву и Никосию.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Марш Единства в Белоруссии. Хроника событий В МВД сообщили, что всего в разных городах на митингах были задержаны сотни человек…

5 167 6 83537 06.09
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Всё больше смахивает на подбрасывание наркотиков Голунову Берлин отныне со своей стороны обязан доказать не только состав, но и происхождение веществ. Обязан. Бремя доказательств после «официализации» первой версии на нем…

5 297 6 38901 10.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Всем очевидно: Берлин блефует О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями…

5 426 6 56572 08.09
Блоги

Заявление МИД России о ситуации вокруг А.Навального Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального, а в мобилизации санкционных настроений…

5 246 6 36395 09.09
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской к россиянам Обращение Светланы Тихановской к россиянам Ни на каком этапе это не было борьбой с Россией. И, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное…

5 266 6 39439 09.09
8читать ;смотреть
Блоги

Юлия Навальная

Имею сказать доктору Рошалю следующее Мой муж — не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению…

5 773 6 237900 06.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему рационально думать, что это дезинформация? Обвинение в использовании властями России яда Новичок для политического отравления связано с отравлением Скрипалей Новичком и жесткой антироссийской кампанией. По Скрипалям ничего не было доказано…

5 112 6 19602 07.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Мой ответ Светлане Алексиевич Прекратите разжигать ненависть к России. Лучше — покаяться в русофобии. Тогда наш диалог становится возможным…

5 333 6 67177 11.09
Блоги

Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…

5 57 6 11366 11.09
Блоги

+ Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается 03:05 Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается Сообщение Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу…

5 42 6 8505 11.09
8читать ;смотреть
Новости

Издание Politico назвало шесть вариантов отказа Германии от проекта «Северный поток-2» Берлин может аннулировать выданные ранее соглашения на строительство, ограничить на национальном уровне импорт российского газа, настаивать на общих санкциях на уровне Евросоюза или «позволить» ввести их США…

5 24 6 9677
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Открытое письмо Светлане Алексиевич Не сомневайтесь — мы двумя руками не только за свободную, но и за независимую и суверенную Беларусь! Мы против визита в Москву (или в Сочи) того, кто приказал стрелять в безоружных…

5 83 6 19224 11.09
Блоги

Леонид Гозман политик

Позор и трагедия Властители сегодняшней России ненавидят свободу так глубоко и искренне, что подавляют ее не только в своей стране, но везде, куда только могут дотянуться…

5 92 6 23327 09.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

С чем Лукашенко уедет из России Российское начальство, панически боящееся любой активности народных масс, не способно на рациональную реакцию в подобных случаях. Похоже, провальный опыт с 40-миллионной Украиной, которую власти РФ своими руками превратили во врага, ничему не научили Путина и его присных…

5 57 6 15027 11:26
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Вы правду сейчас не говорите мне, но даже вы, я абсолютно уверен, знаете, что Алексей Навальный является американским агентом. Вам запрещено просто правду говорить. Вас с работы, может, уволят…

5 71 6 18854 08.09
#слушать 37:52 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Английский дневник. Глава 2. Почему В России с каждым годом становится все более душно. Это и устаревшие нормы выхлопа и выбросов, это новостные ленты и уличные рекламные щиты, это и ток-шоу, которые смотрит старшее поколение. Это еще не ужас но это – запах будущего ужаса…

5 103 6 27559 12.09

Популярное за неделю

Новости

Politico: Германия может рассмотреть один из шести вариантов отказа от проекта газопровода «Северный поток – 2» Дискуссии на эту тему развернулись после отравления политика Алексея Навального…

5 25 6 11318
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Феноменальная способность – как на всей планете Кремль умеет найти самые пахучие фекалии и в эти пахучие фекалии завалиться…

5 56 6 131944 09.09
#слушать 50:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

10 сентября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 2 6 2293 10.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Россия, уходящая с Балкан навсегда Влиянию Москвы на Балканах (как его видят путинцы сегодня) окончательно придет конец. Строить политику со странами, имеющими с Россией исторически хорошие отношения (Болгария), но вошедшими в единую Европу, в Кремле не умеют…

5 139 6 269231 06.09
Блоги

+ Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин -Путин: А вы не задумывались, зачем люди вышли?
-Лукашенко: Как зачем? Поздравить меня хотят…

5 89 6 173430 10.09
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8742512
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4630374

Сегодня в эфире