США договорились о создании военного учебного центра на Кипре. При этом, Штаты также выразили озабоченность частыми визитами российских военных кораблей в порты этого государства.

Кипр и США подписали меморандум о взаимопонимании в целях сотрудничества в сфере обороны. Документ подразумевает, что в городе Ларнаке появится «Кипрский центр сухопутной, морской и портовой безопасности». Как уточняет интернет-издание Cyprus mail, этот объект будет принадлежать островной республике, и он уже получил первоначальное финансирование от Вашингтона.

Предполагается, что в этом центре будут готовить специалистов в таких сферах, как пограничный контроль, хранение опасных химических материалов, кибербезопасность и других.

Также в ходе своего визита на Кипр госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон обеспокоен активностью России в этом государстве. Во-первых, речь идёт об отмывании денег, во-вторых, о регулярных заходах российских военных кораблей в порты острова. Как сообщает агентство ТАСС, Помпео добавил, что все эти суда не участвуют в гуманитарных миссиях в Сирии, но никаких доказательств не привёл.

Тем временем «Российская газета» сообщает, что посол России на Кипре Николай Осадчий, комментируя это заявление Помпео, сказал, что США не оставляет попыток рассорить Москву и Никосию.