На Камчатке, где уже закрылись избирательные участки, на выборах лидирует действующий временный губернатор

На Камчатке, где уже закрылись избирательные участки, на выборах главы региона лидирует действующий временный губернатор. По подсчетам региональной избирательной комиссии, Владимир Солодов набирает более 80% голосов. Похожая ситуация в Еврейской автономной области, где голосование завершилось. Там данные экзитполов также свидетельствуют о победе врио губернатора Ростислава Гольдштейна. Всего глав сегодня выбирают в 18 субъектах Федерации.

В Общественной палате России заметили рост фейков о выборах в стране. Поток ложной информации растет, хотя иногда это происходить случайно, из-за того, что люди не понимают, что происходит — сказал глава Координационного совета по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. Его слова приводит агентство ТАСС. В качестве примера он привел официально не подтвердившуюся информацию о принуждении голосовать студентов Соликамского педагогического колледжа и сведения о члене избиркома в Ноябрьске, которого не проинформировали о надомном голосовании.

Всего в России проходит около 9 тысяч выборов разного уровня почти во всех регионах страны.