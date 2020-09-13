В Минске начинается очередная большая воскресная акция оппозиции

Предыдущие подобные демонстрации собирали от нескольких десятков до более чем сотни тысяч человек.

На этот раз шествию дали название «Марш Героев». Тем самым различные оппозиционные силы хотят выступить в поддержку политзаключенных и всех тех, кто уже более месяца выходит на акции протеста в различных городах Белоруссии. К слову, на этот раз в Минске демонстрация может пойти по иному маршруту, не по центральным улицам. В телеграм-канале Nexta, который ведут белорусские политэмигранты, появились призывы из центра города направиться почти на окраину, к микрорайону Дрозды, где находится коттеджный поселок белорусской элиты. Неподалеку оттуда находится и Дворец Независимости – резиденция президента Александра Лукашенко.

Пока же протестующие традиционно собираются в центре Минска – при этом на различных улицах города уже много автозаков и силовиков. Они, как сообщает агентство ТАСС, выставили посты в районе площади Независимости, а также Дворца независимости и у стелы «Минск – город-герой», которая также была местом сбора протестующих. Уже начались задержания, причем, как пишет местное интернет-издание Tut.by, в них участвуют и десятки неизвестных в балаклавах без знаков различия.

Протестующие в Белоруссии уже больше месяца требуют отставки Лукашенко, не признавая итогов президентских выборов.