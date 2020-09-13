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13:32, 13 сентября 2020

В Краснодаре жильцам дома, где произошел пожар, пообещали выплатить компенсации

В Краснодаре жильцам дома, где произошел пожар, пообещали выплатить компенсации. В региональном правительстве агентству ТАСС рассказали, что каждому человеку, частично утратившему имущество, выделят по 50 тысяч рублей, полностью потерявшему имущество – 100 тысяч. По подсчетам властей, в пункты временного приема пострадавших обратились уже более 400 человек.
По данным спасателей очаг находился на седьмом этаже. Огонь быстро распространился на мансардный восьмой, построенный из деревянных конструкций. Пострадали около 90 квартир. Пожар удалось локализовать на площади почти 4,5 тысячи квадратных метров. Предварительно, причиной называют неосторожное обращение с огнем.



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