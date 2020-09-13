В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России». Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве на сумму более 2 миллионов рублей в отношении депутата городской думы Михаила Ерохина. Об этом со ссылкой на официального представителя СК сообщает агентство ТАСС. Светлана Петренко отметила, что подозреваемого задержали при получении денег на месте происшествия. Их, под контролем оперативников, передал представитель администрации муниципального образования. В обмен Ерохин якобы обещал не препятствовать местным властям в дни проведения выборов.
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