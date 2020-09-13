В Белоруссии на субботних митингах, по официальным данным, задержали более 100 человек. Такую цифру приводит пресс-служба МВД республики. Сегодня жители Минска и других крупных городов снова намерены выйти на протестные акции. Телеграм-канал Nexta, базирующийся в Польше, уточняет, что в белорусской столице акции начнутся в 14 часов.

Около ста белорусских футболистов записали видеообращение в поддержку протестующих. В нем они осудили насилие, с которым страна столкнулась в последний месяц.

Белорусские силовики, как сообщает агентство ТАСС, уже выставляют посты в центре Минска. В район Дворца Независимости – резиденции президента – стянуты серьезные силы.