Сегодня в рамках 7 тура чемпионата России по футболу пройдет самое принципиальное дерби страны — ЦСКА – Спартак

После стартового отрезка Спартак единолично лидирует в чемпионате, а ЦСКА занимает пятое место, но сыграно не так много матчей и говорить об устойчивой тенденции не приходится. Армейцы потратили этим летом уже 30 миллионов евро, что больше, чем расходы на трансферы за последние пять лет вместе взятых. Спартак пока куда более скромен в тратах. Кстати, впервые в красно-белой футболке на поле может выйти один из новичков Александр Кокорин. Во всяком случае травма ему больше не мешает. У ЦСКА под вопросом сразу несколько игроков, в том числе Влашич, Чалов, Дивеев, а Дзагоев не сыграет. точно. Спартаковским болельщикам запретили приходить на стадион в своей атрибутике, сославшись на коронавирус. Гостевые сектора запрещены и отправлять людей в красно-белом некуда. Это обещает стать еще одной интригой встречи.

Общедоступный канал Матч – ТВ не покажет эту встречу. Она будет транслироваться на платном Матч-Премьер с 16 часов 30 минут.