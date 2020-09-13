Режиссер Андрей Кончаловский получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля

Награды удостоили фильм «Дорогие товарищи!», посвященный событиям 1962 года, известным как новочеркасский расстрел.

Главную награду кинофестиваля получила картина «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао. «Серебряного льва» за лучшую режиссуру отдали Киеси Куросаве, снявшему фильм «Жена шпиона», премию большого жюри присудили Мишелю Франко за картину «Новый порядок».

Главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин считает, что эта награда дана справедливо.

Получая награду, режиссер поблагодарил свою «коллегу и жену Юлию Высоцкую», которая сыграла главную роль в картине, а также «друга и продюсера Алишера Усманова».