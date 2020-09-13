У Германии, по данным издания Politico, есть несколько вариантов отказа от проекта «Северный поток-2»

Немецкие власти обсуждают этот вопрос в связи с отравлением Алексея Навального.

В публикации говорится, что Берлин может: ввести ограничения на импорт российского газа, позволить остановить проект Вашингтону, настоять на введении ограничений со стороны ЕС или не дать разрешения на работу газопровода, создав проблемы с получением лицензии. В числе вариантов также называют отзыв разрешения на строительство, который, впрочем, грозит многомиллиардным иском со стороны оператора «Северного потока-2», или ожидания решения суда по жалобам неправительственных организаций, в том числе заявляющим о вреде, нанесенном экологии.

Профессор Высшей школы экономики школы финансов считает, что Германия не откажется от газопровода «Северный поток – 2». Иван Родионов сказал «Эху», что в худшем случае возможна приостановка проекта, но не его закрытие.

Иван Родионов напомнил, что с подобной ситуацией Россия сталкивалась при строительстве газопровода в Турцию.