В России прирост заболевших коронавирусом вновь находится близко к отметке в 5,5 тысяч человек. При этом, по данным оперативного штаба, он снижается второй день подряд.

Как и в последние недели, в Москве, которая остается лидером среди регионов по приросту заразившихся COVID-19, фиксируют примерно одинаковое число новых случаев. На этот раз – 650. В Санкт-Петербурге, в свою очередь, фиксируют свыше 200 заболевших за день – и этот показатель держится уже несколько дней. Далее, по сведениям оперативного штаба, идут сразу три региона, в которых суточный прирост составил около 160 человек. Это Подмосковье, а также Ростовская и Нижегородская области. А Ненецкий автономный округ – вновь единственный регион, где случаев коронавируса, по официальным данным, не выявили вовсе. Умерли за сутки, как утверждается, 94 человека, из них 20 – в Санкт-Петербурге, а 14 – в Москве. Выздоровели же за день немногим более 2,5 тысяч заболевших. К слову, вторую неделю подряд семидневный средний прирост заразившихся коронавирусом выше, чем прирост излечившихся от него.

Россия продолжает оставаться в десятке стран мира по суточному приросту заболевших COVID-19. При этом ее в несколько раз опережают Бразилия, США и Индия.