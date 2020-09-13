Россияне выбирают сегодня глав 18 регионов страны и составы депутатов законодательных собраний в 11 областях

В четырех субъектах проходят и довыборы депутатов Госдумы. В ряде регионов Дальнего Востока избирательные участки уже закрылись и комиссии приступили к обработке протоколов.

На Камчатке, где выбирают губернатора, двери участков для избирателей закрылись первыми. Общая явка составила более 35%. Впрочем, в отдаленных районах она достигала и 80%. Здесь после обработки почти трети протоколов врио губернатора Владимир Солодов набирает порядка 80%. Завершилось и голосование на выборах главы Еврейской автономной области. Здесь по итогам досрочного голосования зафиксировали явку на уровне 60%процентов, с учетом проголосовавших сегодня – она выросла еще сильнее. Ведут подсчет в Магаданской области. Относительно низкой остается явка в Иркутской области, где в 2015 побеждал представитель КПРФ. Но и здесь с учетом проголосовавших на дому, она кратно выше, чем прежде. В Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах губернаторы уже избраны – здесь голосовали депутаты региональных парламентов по списку из кандидатов, предложенных президентом. В первом случае на ближайшие пять лет главой округа стал Юрий Бездудный, который в последние месяцы руководил регионом в качестве врио. А в Югре депутаты подтвердили полномочия действующего губернатора Натальи Комаровой. По итогам первых двух дней голосования на выборах президента Татарстана официальная явка составила более 50%, что в более чем десять раз выше, чем в последний раз, когда в республике проходили прямые выборы.

Не обходится без жалоб и различного рода инцидентов. В Воронежской области на участке в ходе пожара сгорели все бюллетени проголосовавших досрочно. «РИА Воронеж» предает, что областной избирком решил провести новое голосование – оперативно подготовлен резервный участок в школе.

Общественное движение «Голос» получило более тысячи сообщений из 57 регионов о возможных нарушениях на выборах. Об этом «Эху» рассказал сопредседатель движения Григорий Мельконьянц.

Также на востоке страны фиксируют случаи подкупа избирателей, — добавил Григорий Мельконьянц.

Сайт «Открытые медиа» пишет, что курьезные места для голосования успели стать характерной чертой российских выборов. Так, в Смоленской области в одном из сел выборы организовали на территории бани, а Красноярском крае избирательный участок разместили в частном жилом доме – об этом сообщает «Тайга.Инфо», со ссылкой на местное отделение ЛДПР.

Глава Центральной избирательной комиссии не видит проблемы в так называемом «голосовании на пеньках». Главное, чтобы люди имели возможность отдать свой голос, считает Элла Памфилова.

По словам Эллы Памфиловой, количество нарушений на этих выборах крайне незначительное.