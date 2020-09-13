Германия не понесет значительных убытков в случае временной остановки строительства Северного потока-2 – эксперт

Германия не понесет значительных убытков в случае временной остановки строительства Северного потока-2. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор Высшей школы экономики Иван Родионов «Мы строили за свой насчет и на свой риск, хотя там и были привлечены кредиты, но ответственность за этот трубопровод несет Россия, то есть в Европе никто не потерял. С этой точки зрения, остановить его можно всегда, потому что Россия всегда виновата, пусть она и теряет. С другой стороны, объективно, проблемы с электричеством в Европе никуда не денутся. Альтернативные источники энергии проблемы не решают, атомную электростанцию Германия строить побаивается, так что без этого газа деваться будет некуда. На год остановить использование вполне возможно, потом опять ситуация будет делаться таким образом, что Россия должна будет на коленях подползти и уговорить их опять взять наш газ», — сказал он.

Германия, по утверждениям американского издания Politico, может рассмотреть один из шести вариантов отказа от проекта газопровода «Северный поток – 2». Дискуссии на эту тему развернулись после отравления политика Алексея Навального. При этом, издание отмечает, что изъятие разрешений на строительство по политическим причинам создаст возможность для оператора газопровода подать в суд на Германию, а ущерб может достигнуть стоимости самого трубопровода — около 9,5 миллиардов евро.