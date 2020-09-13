Лондон рассматривает вариант отказа от значительной части общеевропейских норм в области прав человека. По сведениям газеты The Telegraph, это в частности может привести к тому, что мигранты и беженцы на территории Великобритании лишатся возможности избежать депортации. В тоже время, благодаря новым правилам британские военнослужащие будут защищены от обвинений, которые связаны с их деятельностью за рубежом. Издание предполагает, что действия властей Соединенного Королевства могут привести к новым противоречиям с Евросоюзом.