Великобритании и России удалось договориться о поставках компонентов к космическому телескопу «Спектр-УФ». Замдиректора Института астрономии РАН Михаил Сачков рассказал агентству «РИА Новости», что для решения проблем санкционного характера пришлось поменять дизайн блоков электроники. По его словам, поставка всей аппаратуры будет завершена в 2022 году. Какая именно компания продает продукцию в Россию, он не уточнил.

Астрофизическая обсерватория «Спектр0-УФ» предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра.